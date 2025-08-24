Существование "Дружбы" зависит от позиции Венгрии - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в саркастической форме прокомментировал удары ВСУ по нефтепроводу "Дружба" на территории РФ, из-за которых Венгрия уже трижды за последнее время лишалась поставок сырой российской нефти.

На пресс-конференции Зеленскому задали вопрос о влиянии ударов по нефтепроводу на шансы снятия Будапештом вето на вступление Украины в Евросоюз.

"Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование "Дружбы" зависит от позиции Венгрии", - заявил Зеленский.