На Курилах при восхождении на вулкан пропали десять человек

Десять человек пропали во время восхождения на вулкан Баранского на острове Итуруп (Курильские острова Сахалинской области). Вечером 23 августа девять туристок и гид-мужчина перестали выходить на связь, в точку сбора группа в назначенное время тоже не вернулась. По данным СМИ, группа не зарегистрировала свой маршрут в МЧС.

Одна из туристок получила травму еще до начала восхождения и осталась в лагере. Ее госпитализировали, остальных туристов ищут, в поисковой операции участвуют полиция, спасатели и военные.

По данным Telegram-канала "112", у гида, который повел группу на вулкан, не было опыта прохождения этого маршрута. На одной из развилок он мог выбрать неправильную тропу и уйти в сторону.