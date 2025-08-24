Полторы тысячи пассажиров застряли в аэропортах Сибири из-за атак беспилотников

Около полутора тысяч пассажиров застряли в аэропортах Сибири из-за атак беспилотников в западной части страны.

Так, в Кемерово задерживаются рейсы в Петербург и Сочи, вылета ожидают более 350 человек, в том числе 20 детей. В Новокузнецке свои рейсы ждут более 300 пассажиров (в том числе 37 детей), они должны вылететь в Казань и Петербург.

В Барнауле задерживаются рейсы в Москву и Екатеринбург, там также ждут посадки около 300 человек. Задерживаются рейсы из Омска, Горно-Алтайска, Норильска, Томска, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. Надзорное ведомство организовало проверку соблюдения прав пассажиров: чтобы при длительных задержках им предоставлялись вода и еда.