Россиянка Мария Шарапова попала в Международный зал теннисной славы

Российскую теннисистку Марию Шарапову ввели в Международный зал теннисной славы. Она стала третьей (после Евгения Кафельникова и Марата Сафина) представительницей России в этом зале. Церемония прошла в американском городе Ньюпорт.

Награду, подтверждающую выдающиеся заслуги Шараповой в спорте, ей вручила одна из давних соперниц Серена Уильямс.

Мария Шарапова неоднократно становилась первой ракеткой мира. Пять раз побеждала в турнирах Большого шлема. Завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в Лондоне. Была замешана в допинговом скандале – признала, что принимала мельдоний. В 2020 году завершила карьеру профессиональной спортсменки.