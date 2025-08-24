24 Августа 2025
Происшествия Ленинградская область
Фото: Пресс-служба ОАО &quot;Компания Усть-Луга&quot;

Беспилотники атаковали терминал НОВАТЭКа в порту Усть-Луга

Беспилотники атаковали Ленинградскую область утром в воскресенье, 24 августа. По БПЛА отработала система ПВО. По предварительным данным, пострадавших нет.

Над портом Усть-Луга было сбито десять беспилотников.

"Обломки беспилотника стали причиной возгорания на терминале НОВАТЭК. На тушении пожара работают пожарные и МЧС", - сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Он добавил, что силами ПВО в Кингисеппском районе уничтожено четыре беспилотника.

В порту Усть-Луга на Балтийском море у НОВАТЭКа расположен комплекс по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата. Он позволяет перерабатывать стабильный газовый конденсат в легкую и тяжелую нафту, керосин, дизельную фракцию и компонент судового топлива (мазут) и отгружать готовую продукцию на экспорт морским транспортом. Комплекс также позволяет переваливать стабильный газовый конденсат для его поставки на экспорт.

Комплекс был введен в эксплуатацию в 2013 году. В 2024 году комплекс переработал 7 362 тыс. тонн стабильного газового конденсата, что на 5,6% выше показателя 2023 года.

Теги: усть-луга, новатэк, порт, атака беспилотников


