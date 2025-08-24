Белый дом одобрил продажу Украине ракет ERAM с увеличенным радиусом действия

Белый дом одобрил продажу Украине ракет увеличенного радиуса действия ERAM. Киев может получить в рамках этой поставки 3350 ракет в течение ближайших шести недель, сообщает Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, в целом очередной пакет военной помощи стоит около $850 млн. Вероятно, в него входят и другие вооружения помимо ERAM, но какие конкретно – неизвестно. Большая часть пакета профинансирована европейскими странами.

WSJ отмечает, что администрация США откладывала одобрение этого пакета с ракетами до завершения переговоров Дональда Трампа с Путиным и с Зеленским.

Радиус действия ракет ERAM составляет до 450 км.