24 Августа 2025
Происшествия Санкт-Петербург
Фото: скриншот видеозаписи пресс-службы Пулково

Пассажирам, застрявшим в Пулково, раздают коврики и складные стулья

В петербургском аэропорту Пулково готовятся к ночевке - пассажирам, чьи рейсы задерживаются, раздают мягкие коврики и складные стулья. Аэропорт закрыт по решению Росавиации уже больше шести часов.

По сообщению пресс-службы аэропорта, ситуация в терминале спокойная. Пассажиры обеспечиваются напитками, питанием, при необходимости их расселяют в гостиницы.

(2025)|Фото: скриншот видеозаписи пресс-службы Пулково

Дополнительно для обеспечения комфорта пассажиров в период ожидания аэропортом организованы дополнительные места для размещения (складные сиденья, коврики, скамьи), бесплатная раздача воды, бесплатное размещение семей с детьми в бизнес-салонах при наличии мест, раздача детских настольных игр. Онлайн кинотеатр Wink предоставил карты с промокодом на бесплатную подписку на 60 дней.

Из-за введенных ограничений в "Пулково" на запасные аэродромы ушли более 30 рейсов, задержаны более 50 рейсов.

Теги: пулково, бпла, росавиация


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 23.08.2025 21:14 Мск В Шереметьево введены ограничения в связи с планом "Ковер"
Ранее 23.08.2025 21:06 Мск Пулково возобновил работу

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 23.08.2025 20:39 Мск Еще несколько аэропортов пережидают воздушную опасность
Ранее 23.08.2025 19:19 Мск Ограничения введены в нескольких российских аэропортах
Ранее 23.08.2025 16:25 Мск Массовые задержки рейсов отмечаются в Пулково

Экспертное мнение



Мнения из сети