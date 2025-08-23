Пассажирам, застрявшим в Пулково, раздают коврики и складные стулья

В петербургском аэропорту Пулково готовятся к ночевке - пассажирам, чьи рейсы задерживаются, раздают мягкие коврики и складные стулья. Аэропорт закрыт по решению Росавиации уже больше шести часов.

По сообщению пресс-службы аэропорта, ситуация в терминале спокойная. Пассажиры обеспечиваются напитками, питанием, при необходимости их расселяют в гостиницы.

Дополнительно для обеспечения комфорта пассажиров в период ожидания аэропортом организованы дополнительные места для размещения (складные сиденья, коврики, скамьи), бесплатная раздача воды, бесплатное размещение семей с детьми в бизнес-салонах при наличии мест, раздача детских настольных игр. Онлайн кинотеатр Wink предоставил карты с промокодом на бесплатную подписку на 60 дней.

Из-за введенных ограничений в "Пулково" на запасные аэродромы ушли более 30 рейсов, задержаны более 50 рейсов.