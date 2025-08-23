Ограничения введены в нескольких российских аэропортах

Решением Росавиации введены ограничения на прием и выпуск судов в нескольких российских аэропортах.

Так, с 17.00 мск не принимает рейсы аэропорт Стригино в Нижнем Новгороде.

С 18.30 мск закрыт аэропорт Пензы, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что на территории региона введен режим "Беспилотная опасность" и применяются временные ограничения работы мобильного интернета.

В 19.00 мск закрылся аэропорт Казани.

С 19.14 мск ограничения действуют в кировском аэропорту Победилово

По-прежнему не сняты ограничения в Пулково. Аэропорт Санкт-Петербурга не принимает и не отправляет рейсы с 14.29 мск. Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что силами ПВО подавлены два беспилотника - один в Пушкинском, другой в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Подавление произошло на безопасном удалении от жилых строений. Повреждений конструкций не зафиксировано, пострадавших нет. На месте работают специалисты экстренных служб. Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщал о сбитом БПЛА в Тосненском районе.

По данным Минобороны, в период с 14.00 мск до 17.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: