23 Августа 2025
Происшествия
Фото: Накануне.RU

Ограничения введены в нескольких российских аэропортах

Решением Росавиации введены ограничения на прием и выпуск судов в нескольких российских аэропортах.

Так, с 17.00 мск не принимает рейсы аэропорт Стригино в Нижнем Новгороде.

С 18.30 мск закрыт аэропорт Пензы, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что на территории региона введен режим "Беспилотная опасность" и применяются временные ограничения работы мобильного интернета.

В 19.00 мск закрылся аэропорт Казани.

С 19.14 мск ограничения действуют в кировском аэропорту Победилово

По-прежнему не сняты ограничения в Пулково. Аэропорт Санкт-Петербурга не принимает и не отправляет рейсы с 14.29 мск. Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что силами ПВО подавлены два беспилотника - один в Пушкинском, другой в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Подавление произошло на безопасном удалении от жилых строений. Повреждений конструкций не зафиксировано, пострадавших нет. На месте работают специалисты экстренных служб. Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщал о сбитом БПЛА в Тосненском районе.

По данным Минобороны, в период с 14.00 мск до 17.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа:

  • десять БПЛА – над территорией Калужской области,
  • семь БПЛА – над территорией Брянской области,
  • пять БПЛА – над территорией Новгородской области,
  • четыре БПЛА – над территорией Ленинградской области,
  • три БПЛА – над территорией Тверской области,
  • два БПЛА – над территорией Смоленской области,
  • один БПЛА – над территорией Тульской области.

Теги: ограничения, аэропорт


Развитие сюжета:

Ранее 23.08.2025 20:39 Мск Еще несколько аэропортов пережидают воздушную опасность

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 23.08.2025 16:25 Мск Массовые задержки рейсов отмечаются в Пулково

