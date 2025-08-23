Массовые задержки рейсов отмечаются в Пулково

В петербургском аэропорту Пулково из-за ограничений Росавиации массовые задержки рейсов.

По данным он-лайн табло, больше 30 рейсов задержаны на вылет, около 50 на прибытие. 18 рейсов отменены.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены по решению Росавиации в 14.29 мск. Об этом сообщил представитель ведомства Артем Кореняко.

Губернатор Ленинградской области примерно в то же время предупредил о воздушной опасности. "Возможен заход БПЛА в воздушное пространство Ленобласти. Скорость мобильного интернета снижена в юго-западных районах региона", - написал он в своем Telegram-канале.

Позже он сообщил, что силами ПВО в Тосненском районе Ленобласти был уничтожен беспилотный аппарат, разрушений и пострадавших нет.

Аэропорт Пулково предупредил пассажиров о неизбежных корректировках расписания из-за введенных ограничений. Ряд рейсов будет обслужен по согласованию с соответствующими ведомствами. "Просим внимательно следить за звуковыми объявлениями в терминале", - обращаются службы аэропорта к пассажирам.