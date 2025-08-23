В Челябинской области на площади 7000 "квадратов" горит птицефабрика

В Челябинской области тушат мощный пожар на птицефабрике в поселке Рощино. Горит кровля птичника на площади в 7 тысяч квадратных метров.

Пожар локализован. На месте организован штаб пожаротушения, создано три боевых участка. Соседним зданиям угрозы нет.

Из горящего птичника самостоятельно эвакуировались 5 человек.

На тушении задействованы 46 сотрудников и 12 единиц техники МЧС России.

Отметим, что в поселке Рощино расположены штаб-квартира и основное производство агрохолдинга "Равис", специализирующегося на производстве мяса птицы, яиц и других продуктов животноводства. Холдинг имеет отношение к бывшему вице-губернатору Андрею Косилову, как и горевшая в 2024 году птицефабрика "Сосновская".