В Челябинской области на площади 7000 "квадратов" горит птицефабрика
В Челябинской области тушат мощный пожар на птицефабрике в поселке Рощино. Горит кровля птичника на площади в 7 тысяч квадратных метров.
Пожар локализован. На месте организован штаб пожаротушения, создано три боевых участка. Соседним зданиям угрозы нет.
Из горящего птичника самостоятельно эвакуировались 5 человек.
На тушении задействованы 46 сотрудников и 12 единиц техники МЧС России.
Отметим, что в поселке Рощино расположены штаб-квартира и основное производство агрохолдинга "Равис", специализирующегося на производстве мяса птицы, яиц и других продуктов животноводства. Холдинг имеет отношение к бывшему вице-губернатору Андрею Косилову, как и горевшая в 2024 году птицефабрика "Сосновская".