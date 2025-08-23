В Свердловской области под пешеходом провалился тротуар. Мужчина оказался на дне двухметровой ямы

В Березовском под пешеходом провалился тротуар - мужчина оказался на дне глубокой ямы.

Telegram-канал Злой Екатеринбург сообщает, что инцидент произошел в центре города на улице Загвоздкина. Пострадавший смог самостоятельно выбраться.

По данным местных пабликов, причиной могло стать обрушение канализационного коллектора. Место огородили сигнальной лентой, а "Водоконал" уже приступил к ремонтным работам.

Жителей просят обходить опасный участок и быть особенно внимательными с детьми.