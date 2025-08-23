В Саратовской области задержан предполагаемый соучастник убийства генерал-лейтенанта Москалика

В Саратовской области задержан предполагаемый соучастник убийства замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика.

По сообщению ЦОС ФСБ, задержанный также может быть замешан в передаче украинской разведке сведений о военнослужащих воздушно-космических сил России, руководителей и сотрудников оборонных предприятий, объектов критической и транспортной инфраструктуры Саратовской области.

О задержанном известно, что это россиянин 1976 года рождения. ФСБ установила, что в июле 2023 года мужчина сам связался с сотрудником украинских спецслужб с помощью мессенджера WhatsApp (принадлежит запрещенной в России компании Meta) и согласился за деньги добывать информацию и выполнять поручения. ФСБ полагает, что указанный человек причастен к доставке в Московский регион самодельного взрывного устройства, в результате подрыва которого 25 апреля 2025 года погиб Москалик.

В отношении задержанного возбуждено дело о пособничестве в совершении теракта, незаконном обороте взрывчатки, ему также может быть предъявлено обвинение в госизмене. Он арестован.

Москалик погиб во время взрыва СВУ, который произошел, когда тот проходил мимо припаркованного у дома автомобиля. Взорванный Volkswagen Golf был припаркован в микрорайоне Авиаторов, где выдавали квартиры военным пенсионерам. Автомобиль принадлежал жителю города Сумы Игнату Кузину. Исполнитель убийства жил с Москаликом в одном подъезде, в течение месяца снимал квартиру в доме №2 по бульвару Нестерова. Начиненную взрывчаткой машину он припарковал у подъезда 16 апреля. Сигнал на подрыв взрывного устройства был дан неустановленным сотрудником украинских спецслужб на основании получаемого видеоизображения.

Кузин полностью признал вину и сообщил о готовности подтвердить все сказанное на допросе в ходе проверки показаний на месте. Он арестован. Убийство Москалика Украина назвала результатом работы своих спецслужб.