Надо больше СИЗО. Правительство требует добавить 11 тысяч мест в изоляторах

Российское правительство озаботилось нехваткой мест в существующих следственных изоляторах. Требуется построить 11 новых сизо для 11 тысяч будущих арестантов.

В постановлении Правительства, опубликованном на портале правовой информации, говорится, что для приведения условий содержания подозреваемых и обвиняемых в соответствие с российскими законами и международными стандартами требуется строительство по стране:

11 новых СИЗО на 11,23 тыс. мест

14 режимных корпусов 3,42 тыс. мест

4 режимных корпуса на 0,425 тыс. мест

Также нужно построить или отремонтировать 118 объектов вспомогательного назначения при СИЗО.

В постановлении отмечается, что многие СИЗО переполнены, в период 2019-2024 годов такая проблема замечена в Ингушетии, Карелии, Татарстане, Тыве, Краснодарском, Ставропольском краях, в Москве, Амурской, Воронежской, Московской, Тамбовской областях, в Югре. Переполнен изолятор в Крыму.

Правительство считает необходимым также создать около 5000 мест в колониях строгого и особого режима, 320 мест в колониях особого режима для пожизненно осужденных, 1,433 тыс. мест в колониях общего режима, 0,412 тыс. мест в колониях поселения и лечебных исправительных учреждениях.

Сейчас в системе ФСИН находятся 828 учреждений: 600 исправительных (включая лечебные), 7 тюрем, 11 воспитательных колоний, 210 СИЗО. На начало года в исправительных учреждениях и СИЗО содержались 313,3 тыс. человек, из них в следственных изоляторах - 91,2 тыс. человек.