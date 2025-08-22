На площадке Каспийского медиафорум обсуждали роль Астраханской области как ключевого логистического узла МТК «Север—Юг»

Астраханская область — территория с высоким экономическим и транспортным потенциалом, значительными природными ресурсами и крепкими дипломатическими связями, заявил в ходе Каспийского медиафорума первый заместитель министра промышленности, торговли и энергетики региона Михаил Кабаков.

«Президент России Владимир Владимирович Путин многократно подчёркивал особую роль региона в усилении влияния России на Каспии путём формирования мощного транзитного центра на основе астраханского транспортного узла. Сейчас здесь развита сеть всех современных видов транспорта, включая два морских порта общей мощностью 16 млн тонн», — сообщил он, выступая на сессии «Путь сквозь века: от караванов прошлых столетий до логистических коридоров нового поколения».

В регионе создан Каспийский кластер, включающий две особые экономические зоны – портовую и промышленную. Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Лотос» будет способствовать наращиванию грузовой базы коридора «Север-Юг». Действующие резиденты портовой зоны в свою очередь реализуют проекты по строительству контейнерного, а также зернового, маслоналивного и холодильного терминалов.

По данным министерства промышленности, в рамках Петербургского форума в этом году заключено соглашение о сотрудничестве между Астраханской областью и компанией «Астра» (резидент портовой зоны). Компания организует работу рейдового перевалочного комплекса в акватории порта Оля, инвестируя 650 млн рублей.

Для дальнейшего развития морского транзита необходимо обновление транспортного флота. В регионе действуют 10 верфей, которые строят суда различного назначения, в том числе сконструированные специально для Каспия. Основные судостроительные предприятия региона загружены на 100%.

Развитию МТК «Север-Юг» способствует и активное участие Астраханской области в международной повестке. Страны Прикаспия являются ведущими партнерами региона в сфере внешней торговли: действуют около 200 компаний с иностранным капиталом из 39 стран мира.

«Мы будем продолжать развивать сотрудничество с регионами России и дружественными государствами, чтобы повысить эффективность функционирования МТК «Север—Юг», — заключил первый заместитель министра.