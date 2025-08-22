Бывший кировский губернатор Никита Белых подал иск к государству на 10 миллионов рублей

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых подал иск к российскому государству на 10 млн руб., оценив в такую сумму моральный ущерб за незаконное уголовное преследование по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями, расследование продолжалось почти три с половиной года, передает РБК.

Если в результате суда иск будет удовлетворен, Белых сможет направить деньги на выплату штрафа, к которому его приговорили в 2018 году по делу о взятке – 48,2 млн руб. Пока Белых выплатил только 4,9 млн руб. от этого штрафа.

В 2018 г. Белых приговорили к восьми годам исправительной колонии строгого режима со штрафом поделу о взяточничестве. Задержали главу региона в 2016-м: в ресторане торгово-офисного центра Lotte Plaza на Новом Арбате, при получении меченых €100 тыс. За время следствия и отбывания срока у экс-губернатора нашли заболевание мозга, а еще он женился.

Позже Белых обвинялся в превышении полномочий и злоупотреблении полномочиями при работе с Кировской региональной ипотечной корпорацией (КРИК). Уголовное дело в Кирове рассматривали в 2022 г., в 2023 г. Белых приговорили к двум с половиной годам лишения свободы – суд признал его виновным в злоупотреблении полномочиями (и при этом оправдал в части превышения полномочий). Но за решетку Белых не отправился по двум причинам: во-первых, от наказания экс-губернатора освободили по истечению срока давности; во-вторых, он уже находился в колонии – отбывал восьмилетний срок по делу о взяточничестве. В июне 2024 г. Белых вышел из колонии.

В 2025 году Белых отсудил у государства компенсацию в 4 млн руб. за услуги адвоката, которого экс-губернатор нанял для защиты по второму уголовному делу.