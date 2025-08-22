22 Августа 2025
Происшествия В бывшем СССР
Фото: Накануне.ru

Спасательная группа не смогла добраться до россиянки на пике Победы в Киргизии

Спасательная группа альпинистов не смогла добраться до россиянки Натальи Наговицыной, которая находится на пике Победы в Киргизии уже неделю.

Группу из опытных альпинистов возглавил россиянин Виталий Акимов. Он уже пытался помочь Наговицыной на прошлой неделе: тогда вертолет Ми-8 Минобороны Киргизии не смог подлететь к месту, где находится альпинистка, и совершил жесткую посадку на горе, пилот и Акимов пострадали. Во время сегодняшней попытки эвакуации Акимова начала беспокоить полученная ранее травма. Также команде помешали погодные условия.

Тем не менее, пока группа не покидает гору, альпинисты вернулись в лагерь на высоте 4200 (а Наговицына находится на высоте около 7000).

В команде Акимова опытные альпинисты и гиды из Бишкека и Новосибирска, сообщает Mash.

Если позволит погода, в понедельник к вершине горы вылетит вертолет с еще одной группой альпинистов – из Италии. Они хотят забрать с вершины тело погибшего туриста Луки Сингальи и – если получится – помочь в эвакуации Наговицыной.

Наталья Наговицына находится на пике Победы с 12 августа. Она покорила вершину, но при спуске сломала ногу, оказалась на труднодоступном участке.

Теги: наталья наговицына, спасательная операция, пик победы, альпинизм


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 21.08.2025 15:01 Мск Операция по спасению российской альпинистки на Пике Победы займет не менее пяти дней

