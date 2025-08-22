Зеленский хочет встречу сразу с Путиным и Трампом

Украина готова к переговорам с Россией, но желательно, сразу в трехстороннем формате – с участием Трампа, заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте.

Зеленский сообщил, что не контактирует с российской стороной по поводу возможных мирных переговоров, при этом его диалог с США продолжается.

Выступая на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Киеве, Зеленский сказал, что не хочет ставить условия для возможных мирных переговоров с Владимиром Путиным, поскольку тот может использовать их как повод для продолжения военных действий.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Владимир Путин готов к переговорам с Владимиром Зеленским, но для этого пока нет повестки. Также Лавров добавил, что Зеленский отвергает все предложения Трампа.

Между тем, западные СМИ утверждают, что президент США хочет как минимум на время отстраниться от организации переговоров и не хочет проводить сразу трехсторонний саммит. Он хочет посмотреть на итоги встречи Путина и Зеленского и затем, если сочтет нужным и возможным, выступит в качестве посредника.