В Екатеринбурге воспитателя суворовского училища обвинили в педофилии

Чкаловский районный суд отправил под домашний арест воспитателя Екатеринбургского суворовского военного училища. Его обвиняют в педофилии.

Как сообщили Накануне.RU в суде, все случилось в конце июля. По версии следствия, воспитатель пригласил несовершеннолетнего курсанта к себе домой, где совершил действия сексуального характера.

Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде домашнего ареста. Ему предъявлено обвинение по статье УК РФ "Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего". Постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано в течение трех суток.

