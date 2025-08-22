Евгений Солнцев работает с федеральными министрами, прибывшими в Оренбуржье с рабочим визитом

22 Августа 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Ирина Роднина против пенсий

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Экономика Оренбургская область
Фото: t.me/solntsev_official

Евгений Солнцев работает с федеральными министрами, прибывшими в Оренбуржье с рабочим визитом

Сегодня в Оренбуржье проходит рабочий визит сразу двух федеральных министров. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил глава региона Евгений Солнцев.

Врио губернатора Оренбургской области сегодня вместе с Максимом Решетниковым, Министром экономического развития РФ проведёт встречи с представителями оренбургского бизнеса.

"Оренбургская область должна стать площадкой для обсуждения федеральных задач, которые имеют важное значение для всей страны", - сообщил Евгений Солнцев.

(2025)|Фото: t.me/solntsev_official

Глава региона совместно с Максимом Решетниковым побывали на значимых объектах региона.

Посетили новый аэропорт Оренбурга. В рамках ПМЭФ в 2024-м при участии федерального министра было подписано соглашение о кредитном финансировании модернизации воздушных ворот региона.

(2025)|Фото: t.me/solntsev_official

"Новый терминал значительно увеличит пропускную способность пассажиров и станет комфортным для жителей и гостей города", - подчеркнул Евгений Солнцев.

(2025)|Фото: t.me/solntsev_official

Также с главой Минэкономразвития глава Оренбуржья обсудил перспективы развития особой экономической зоны в Оренбурге и туристической отрасли.

"Поделился планами строительства промышленного технопарка обратного инжиниринга «Победа». Шесть инвесторов уже готовы зайти на площадку. Для нас это возможность не только повысить конкурентоспособность экономики области, но и создать новые рабочие места для оренбуржцев", - отметил Евгений Солнцев.

(2025)|Фото: t.me/solntsev_official

И высказал уверенность, что благодаря федеральной поддержке регион сумеет быстрее воплотить в жизнь наши планы по созданию комфортного и современного Оренбуржья.

Антон Алиханов, Министр промышленности и торговли РФ, в рамках своего рабочего визита в регион посетит три города: Орск, Новотроицк, Оренбург.

Теги: евгений солнцев, максим решетников, оренбуржье, аэропорт, рабочий визит


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети