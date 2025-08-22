Евгений Солнцев работает с федеральными министрами, прибывшими в Оренбуржье с рабочим визитом

Сегодня в Оренбуржье проходит рабочий визит сразу двух федеральных министров. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил глава региона Евгений Солнцев.

Врио губернатора Оренбургской области сегодня вместе с Максимом Решетниковым, Министром экономического развития РФ проведёт встречи с представителями оренбургского бизнеса.

"Оренбургская область должна стать площадкой для обсуждения федеральных задач, которые имеют важное значение для всей страны", - сообщил Евгений Солнцев.

Глава региона совместно с Максимом Решетниковым побывали на значимых объектах региона.

Посетили новый аэропорт Оренбурга. В рамках ПМЭФ в 2024-м при участии федерального министра было подписано соглашение о кредитном финансировании модернизации воздушных ворот региона.

"Новый терминал значительно увеличит пропускную способность пассажиров и станет комфортным для жителей и гостей города", - подчеркнул Евгений Солнцев.

Также с главой Минэкономразвития глава Оренбуржья обсудил перспективы развития особой экономической зоны в Оренбурге и туристической отрасли.

"Поделился планами строительства промышленного технопарка обратного инжиниринга «Победа». Шесть инвесторов уже готовы зайти на площадку. Для нас это возможность не только повысить конкурентоспособность экономики области, но и создать новые рабочие места для оренбуржцев", - отметил Евгений Солнцев.

И высказал уверенность, что благодаря федеральной поддержке регион сумеет быстрее воплотить в жизнь наши планы по созданию комфортного и современного Оренбуржья.

Антон Алиханов, Министр промышленности и торговли РФ, в рамках своего рабочего визита в регион посетит три города: Орск, Новотроицк, Оренбург.