В Италии прошли обыски в отеле, где жил подозреваемый в подрыве "Северных потоков"

Итальянские карабинеры провели обыски в бунгало, где отдыхал гражданин Украины Сергей Кузнецов, арестованный по подозрению в причастности к подрыву трубопровода "Северный поток".

Персонал гостиничного комплекса под Римини был опрошен, сообщил телеканал Rainews24.

Кузнецов был задержан, когда прибыл в Италию на отдых с семьей. О находящемся в розыске человеке карабинеры узнали после его регистрации в гостинице, передает РИА Новости.

Накануне немецкие СМИ сообщили, что украинец задержан по ордеру Федеральной прокуратуры Германии. Якобы он был одним из координаторов диверсионной операции. Spiegel пишет, что Кузнецов находился на борту парусника, использованного для совершения диверсии.

Ранее Россия официально предъявила ФРГ претензии по расследованию подрыва "Северных потоков". До этого сообщалось, что генпрокуратура Германии выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к подрывам трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Главным фигурантом дела, по информации СМИ, оказался некий украинец "Владимир Ц." В последнее время он проживал в Польше. Кроме того, в причастности к диверсии на "Северных потоках" подозревают еще двух украинских инструкторов по дайвингу, среди них есть женщина.