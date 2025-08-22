Лавров: Зеленский сказал "нет" на все предложения Трампа по мирному урегулированию

Встреча президентов России и Украины не запланирована, но Владимир Путин готов встретиться с Зеленским как только будет подготовлена повестка для такого саммита, пока ее нет, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью NBC News.

По словам Лаврова, Владимир Зеленский сказал "нет" на все предложения Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. При этом, как утверждает Лавров, "Россия на саммите на Аляске продемонстрировала определенную гибкость по ряду вопросов, которые поднял Дональд Трамп".

"Совершенно ясно, что есть несколько принципов, которые, по мнению Вашингтона, должны быть закреплены, включая отказ от членства [Украины] в НАТО, включая обсуждение территориальных вопросов, и Зеленский сказал "нет" всему", - заявил Лавров.