Игорь Бабушкин провел встречу с главредом Госкомитета по телевидению, радиовещанию и кинематографии Туркменистана Рустамом Маммедовым

Игорь Бабушкин поблагодарил сегодня руководство Туркменистана за решение направить в Астраханскую область делегацию Туркменистана для участия в юбилейном десятом Каспийском медиафоруме.

Астраханскую область и Туркменистан объединяют дружественные отношения, сотрудничество развивается по всем направлениям. В первую очередь, это взаимная торговля. По итогам прошлого года товарооборот вырос на 15%. С начала этого года было поставлено 18 тонн рыбной продукции. Также начались отгрузки пшеничной муки.

«Наш регион искренне дорожит этим партнерством. Правительство Астраханской области и я лично приложим максимум усилий для укрепления наших всесторонних связей», — подчеркнул губернатор Игорь Бабушкин.

В свою очередь, главный редактор Государственного комитета по телевидению, радиовещанию и кинематографии Туркменистана Рустам Маммедов поблагодарил за поддержку и гостеприимство.