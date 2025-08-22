В День флага России из Омского района отправили X гуманитарный груз в зону СВО

Сегодня Омский район отправил уже 10 гуманитарный конвой в зону специальной военной операции. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале глава муниципалитета Геннадий Долматов.

Он сообщил, что в формировании груза принимали участие администрации поселений, предприниматели муниципалитета, сотрудники сферы образования, культуры и спорта и просто жители района.

"Символично, что сегодня мы также отмечаем национальный праздник - День государственного флага Российской Федерации. Кроме того, тридцатого августа наш город-побратим Стаханов в Луганской народной республике будет праздновать 211-ю годовщину со дня основания. Делегация Омского района представит Омскую область на этом важном событии. Хочу искренне поблагодарить всех тех, кто помогает, кто внёс свой вклад в формирование гуманитарного конвоя, кто неравнодушно относится к нашему общему делу. Победа будет за нами!", - написал Геннадий Долматов.

В состоявшемся торжественном митинге сегодня также приняли участие учредитель Фонда развития народной инициативы Виктор Чебаков и директор Фонда, ветеран боевых действий Денис Рыжков.

Две фуры гуманитарного конвоя, отправленные сегодня из Омского района в зону СВО, были освящены священниками.

В составе гуманитарного груза ряд транспортных средств: «Газель», два УАЗа «Буханка», УАЗ «Хантер», «Шевроле Нива», два мотоцикла с прицепом. А также специальная техника, БПЛА, стройматериалы, бензопилы, инструменты, генераторы, маскировочные сети, медикаменты, специальные подушки для госпиталей, средства гигиены, продукты питания, и, конечно, адресные посылки для бойцов.