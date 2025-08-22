Лукашенко заявил, что Путин не разрешил ударить "Орешником" по Банковой в Киеве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский лидер Владимир Путин не разрешил нанести удар из комплекса "Орешник" по улице Банковой в Киеве. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе главы белорусского государства.

"Первый озвучивает инсайды. Например, о том, как предлагали "Орешником" по Банковой… И как Путин сказал: ни в коем случае!" - говорится в сообщении. Кто именно предлагал нанести удар, не уточняется.

На улице Банковой в Киеве расположен офис Владимира Зеленского.

В июле Лукашенко заявил, что к концу текущего года российский комплекс "Орешник" будет размещен на территории республики. Он напомнил, что соответствующая договоренность была достигнута с президентом России.