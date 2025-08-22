В Крыму задержали организаторов сети узлов связи для украинских мошенников

В Крыму ликвидирована сеть узлов связи, которая использовалась украинскими колл-центрами для мошеннических звонков, сообщает ФСБ РФ.

По данным ведомства, задержаны два организатора, прибывших в Крым из Татарстана. Это мужчины 1988 и 2005 годов рождения. Они по указанию украинских кураторов арендовали в Симферополе квартиры для размещения SIM-боксов, используемых для осуществления мошеннических звонков на номера россиян.

Ранее сообщалось, что в 2024 году жертвами мошеннических колл-центров в России стали 344 тыс. человек. Чаще всего на уловки мошенников попадаются россияне среднего возраста. Из 344 тыс. человек 23,9% - пенсионеры.