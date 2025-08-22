Роскомнадзор открестился от сбоя в работе сервиса Google Meet
Роскомнадзор не вводил ограничительных мер в отношении сервиса Google Meet, сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ранее пользователи сервиса видеозвонков сообщили о сбоях в работе приложения в России.
После того, как Роскомнадзор заблокировал видео- и аудиозвонки в Telegram и WhatsApp, россияне стали активно скачивать Google Meet как альтернативу популярным приложениям.
Роскомнадзор заявлял, что заблокировал звонки, чтобы обезопасить россиян от мошенников.