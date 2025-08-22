В горах Кабардино-Балкарии погибли двое альпинистов из Пермского края

В горах Кабардино-Балкарии, в верховьях ущелья Адыл-су, пик Виа-тау (высота – около 3,7 км) сорвались два альпиниста из Перми. Они погибли. Спасатели завершили эвакуацию их тел.

Читайте также: Операция по спасению российской альпинистки на Пике Победы займет не менее пяти дней

"Работы на крутом склоне в условиях камнепада продолжались трое суток. Вчера тела альпинистов эвакуировали с расщелины горы Виа-тау на высоту 3,2 км. Участвовало 30 человек: специалисты Эльбрусского спасотряда МЧС России, сотрудники погрануправления ФСБ России по КБР и общественники", - отметил начальник подразделения "Уллу-Тау" Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России Эдуард Моллаев.

Сегодня в результате вылета на коммерческом вертолёте фирмы "Хелиэкшн" спасатели эвакуировали тела альпинистов в посёлок Верхний Баксан и передали их следственно-оперативной группе правоохранительных органов, сообщает МЧС Кабирдино-Балкарии.