Общество Челябинская область
Фото: t.me/poolN74

Сразу 5 проектов благоустройства городов Челябинской области победили во Всероссийском конкурсе

Пять проектов благоустройства общественных пространств городов Челябинской области стали победителями на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной среды.

Об этом стало известно по итогам, которые накануне объявил Минстрой РФ. Награды победителям вручал Глава Минстроя России Ирек Файзуллин.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

«Всероссийский конкурс позволяет лучшим муниципалитетам реализовать значимые инициативы, направленные на улучшение качества жизни граждан. Победа сразу пяти проектов из Челябинской области — это признание профессионализма региональных команд», — отметил Ирек Файзуллин при вручении наград победителям.

Кстати, команда Южного Урала стала самой многочисленной из региональных представительств, которые приняли участие в деловой программе X Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений», прошедшем в Казани.

Губернатор Алексей Текслер неоднократно подчеркивал необходимость активного участия в конкурсе Минстроя, призывая креативно и профессионально подходить к заявочной компании. Результаты этой работы в регионе уже очевидны.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

«Если говорить по ФКГС, по программе формирования комфортной городской среды, сейчас работы завершены на 39 объектах, на 109 работа продолжается. Всего же в этом год по этой программе мы выделили вместе с федеральным центром почти 1 млрд рублей всем 43 муниципалитетам на благоустройство 148 общественных и дворовых пространств», - отмечал Алексей Текслер в ходе выездного областного совещания с главами муниципальных образований и членами правительства в начале августа.

Глава региона подчеркивал, что вопрос благоустройства общественных территорий держит на личном контроле.

«Южный Урал по традиции направляет заявки на конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды, и ежегодно мы привозим несколько наград», - отметил заместитель Челябинской области Андрей Фалейчик, комментируя итоги конкурсного отбора.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

«В этом году от Челябинской области было заявлено 9 проектов. Каждый проект-победитель получит федеральное софинансирование до 100 млн рублей», — подчеркнул глава южно-уральской делегации на форуме в Казани Андрей Фалейчик.

Соответственно, в ближайшие два года пять новых благоустроенных локаций появятся в городах Челябинской области.

Победителями Всероссийского конкурсе -2025 стали город Снежинск с проектом «Событийная площадь озера Синара». Главная задача проекта — обеспечить снежинцев знаковым общественным пространством, сохранив историческую миссию места, — главного места отдыха разных поколений работников РФЯЦ-ВНИИТФ и горожан.

Город Аша с проектом «Цветок Урала». Главная идея - сочетание ассоциации заводского Урала и плавность природных линий цветов, растущих в регионе. Концепция - объединение города и природы путем создания 8 функциональных зон, соединенных единым прогулочным маршрутом.

Город Трехгорный вышел в победители с проектом «Парк поколений», основной идеей которого является создание многофункционального рекреационного пространства, где представители каждого поколения смогут найти свое место для отдыха.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Город Южноуральск представил заявку парка «Новая энергия "Ю». Как известно, Южноуральская ГРЭС была символом прошлого развития города. Проект – победитель представляет концепцию, в которой движущая сила — активные жители города, чья новая энергия "Ю" способствует его развитию. Обновленный парк станет центром этой энергии, продолжая играть ключевую роль в жизни города.

Город Сим победил с заявкой на создание локации событийного туризма - «Изумрудная лагуна». Город ответит новой общественной территорией и на запрос горожан жить в месте с насыщенной культурной программой и возможностями для самореализации.

алексей текслер, проеты благоустройства, общемственные просртанства, челябинские города


