Россияне жалуются на сбой в приложении для видеозвонков Google Meet

Россияне жалуются на сбои в работе сервиса Google Meet. О проблемах свидетельствуют и данные сайта Downdetector. На сбои жалуются пользователи как мобильной, так и десктопной версий сервиса.

Приложение для видеозвонков Google Meet стало очень популярным на фоне ограничений, которые Роскомнадзор ввел в отношении Telegram и WhatsApp* (ведомство сообщило, что блокирует видеозвонки и просто звонки, чтобы обезопасить россиян от мошенников). Так, Google Meet стало вторым по числу скачиваний бесплатных приложений для общения в российском сегменте App Store, передает РБК.

*принадлежит корпорации Meta, российский суд признал ее экстремистской организацией и запретил в России