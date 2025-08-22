В Сургуте пассажир перепутал авиарейсы и устроил дебош

В Сургуте пассажир авиарейса в Самару решил выпить алкоголь перед вылетом. В итоге он перепутал рейсы и решил улететь другим самолётом.

После употребления спиртного пассажир заснул и проспал свой рейс. Не зная об этом, он попытался попасть на борт другого самолета, который также вылетает в Самару, но представители авиакомпании не пропустили его. От работников транспортной безопасности несостоявшийся пассажир узнал, что его самолёт улетел час назад. Тогда югорчанин начал возмущаться и материться.

Добровольно проехать в отделение полиции мужчина отказался, а позже не стал проходить и освидетельствование на состояние опьянения. На него составили протокол и поместили в специальное помещение для задержанных. В качестве наказания ему положен будет штраф, сообщает сургутский отдел МВД России на транспорте.