Бывшего топ-менеджера "Лукойла" приговорили к штрафу в 3,5 млн рублей за взятку

Суд в Москве приговорил к штрафу в 3,5 миллиона рублей бывшего топ-менеджера "Лукойла" Алексея Степанова по делу о даче взятки сотрудникам Центральной энергетической таможни.

Сотрудники таможни Алексей Акимов, Сергей Петрович и Андрей Брехов приговорены к штрафам до 5 миллионов рублей. Кроме того, суд лишил званий и взыскал солидарно 3,2 миллиона рублей, передает РИА Новости.

Степанов обвинялся сразу по двум статьям: ч. 5 ст. 291 УК РФ - дача взятки и ч. 3 ст. 183 УК РФ - незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Он был арестован Басманным судом Москвы 4 апреля 2024 года. Позже ему изменили меру пресечения на запрет определенных действий. Сотрудники таможни находились под домашний арестом, хотя следствие настаивало на заключении под стражу.

Установлено, что с 1 февраля 2023 года по 5 марта 2024 года сотрудники Центральной энергетической таможни за взятку от Степанова передали ему статистические материалы по внешнеэкономической деятельности нефтедобывающих организаций, что составляет налоговую тайну.

Еще одним фигурантом дела был вице-президент "Лукойла" Виталий Робертус, умерший в начале марта 2024 года. Он был найден мертвым на своем рабочем месте. Сообщалось, что 53-летний мужчина "скоропостижно скончался". Причина смерти не называлась.