Восточная часть Крыма осталась без водоснабжения

Восточная часть Крыма, в том числе Феодосия, Коктебель и Судак остались без воды – в районе Феодосии произошла авария на магистральном водопроводе, который снабжает все эти города.

"Для скорейшего устранения аварии задействовано 7 единиц специализированной техники и 30 человек персонала. Работы уже ведутся. В целях обеспечения населения питьевой водой организован подвоз воды в 10 населенных пунктов, включая Солнечную Долину, Орджоникидзе, Коктебель, Новый Свет и город Судак. На эти задачи дополнительно привлечены 25 единиц водовозной техники, помимо той, что закреплена за муниципальными образованиями", - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Аварийно-ремонтные работы и восстановление подачи воды в водопровод планируется завершить завтра утром. Питьевая вода во всех населенных пунктах появится до конца дня 23 августа.

О причинах аварии не сообщается.