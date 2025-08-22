Пожар произошел на топливном объекте в Брянской области из-за атаки ВСУ

В ходе отражения массированной атаки со стороны ВСУ ночью произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры в Унечском районе Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, удар был нанесен реактивными снарядами РСЗО HIMARS и реактивными БПЛА. На данный момент пожар полностью ликвидирован.

Ранее власти Венгрии сообщили, что из-за удара по инфраструктуре у белорусской границы остановились поставки нефти по трубопроводу "Дружба". Это уже третья за короткий период атака на нефтепровод. Предыдущая остановка перекачки нефти произошла 18 августа.