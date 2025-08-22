15-летний тагильчанин сильно травмировал голову, упав с самоката

В Нижнем Тагиле 15-летний подросток сильно травмировал голову, упав с электросамоката. Об этом сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

ДТП произошло 20 августа около 22.00 на одной из центральных улиц города. Парень ехал на кикшеринговом самокате, но у дома №9 по улице Вязовская не справился с управлением и упал. С места происшествия его пришлось госпитализировать в Детскую городскую больницу Нижнего Тагила с серьезными травмами головы.

Сейчас полиция планирует провести рабочую встречу с представителями кикшеринговых фирм, на которых обсудят недопустимость аренды электросамокатов несовершеннолетними. Помимо этого, сотрудники Госавтоинспекции выйдут в школу по месту обучения подростка для проверки организации работы по профилактике детского дорожно–транспортного травматизма.

Госавтоинспекция напоминает о недопустимости управления кикшеринговыми электросамокатами лицами, не достигшими 18 –летнего возраста.