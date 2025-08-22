СМИ: Китай вряд ли возьмет на себя роль гаранта безопасности Украины

Китай вряд ли станет одним из гарантов безопасности Украины, несмотря на заявления РФ о такой возможности, пишет газета South China Morning Post.

По мнению аналитиков, Пекин может предложить политическую или дипломатическую поддержку для прекращения боевых действий, но у КНР нет стимулов и ресурсов для обеспечения гарантий безопасности.

Даже если будет подготовлен международный документ о гарантиях, Китай, скорее всего, не присоединится к западным странам, считают эксперты.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что гарантии безопасности Украины должны на равной основе обеспечивать США, Великобритания, Франция и Китай. По мнению дипломата, Россия должна принимать участие в обсуждении гарантий безопасности для Киева.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Китай не подходит для роли гаранта безопасности Украины, так как он не помогал Киеву с самого начала.