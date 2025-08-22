Две трети россиян испытывают трудности при подготовке детей к школе

65% родителей испытывают различные сложности перед началом учебного года. Это дополнительные расходы, трудности в выборе товаров и время на все это. Такие данные приводит "СберСеллер".

Каждый восьмой родитель (13%) и вовсе испытывает стресс, еще 53% волнуются эпизодически, но в целом справляются. Только треть (34%) переносят подготовку к школе спокойно.

Основные причины переживаний: огромный ассортимент товаров; нехватка времени; неуверенность в том, чтó именно нужно купить; сами требования школы, к которым нужно привыкать, что особенно характерно для родителей младшеклассников.

Актуален финансовый вопрос. Около 25% родителей отмечают большие расходы на школу как главную трудность. За год школьный набор подорожал примерно на 15%.

Психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Любовь Егорова подчеркивает, что состояние родителей перед 1 сентября еще более важно, чем состояние детей. Если родители сами испытывают тревогу, то их нервозность передается и детям. Особенно остро это чувствуют ученики начальной школы. Поэтому родителям нужно не волноваться, успокоиться и успокоить детей. Очень важно помочь в организации дня. Дети летом встают поздно, надо постепенно подготовить их к новому режиму. Можно заранее обсудить школьные вопросы, это придаст детям уверенности. И всегда нужно поддерживать ребенка.