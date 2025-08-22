В рамках 100-летия "Артека": 10 сентября пройдет яркий День Свердловской области

На главной открытой площадке легендарного лагеря "Артек" состоится большой концерт двух коллективов разных поколений Свердловской государственной детской филармонии.

Хор выпускников Капеллы мальчиков и юношей и Ансамбль танца "Улыбка" покажут зрителям свое искусство. Генеральным спонсором проекта выступил совладелец "Торгово-развлекательный центр "Гринвич". Отметим, выпускник Капеллы, совладелец "Общества Малышева 73" Константин Погребинский, неоднократно принимал участие в артековских сменах в составе коллектива. Также Константин Погребинский является постоянным спонсором Детской филармонии, активно поддерживает выпускников.

Артек и Свердловская детская филармония

Концерт - одно из знаковых событий юбилейной программы Артека, включающей в себя свыше 100 мероприятий всероссийского масштаба. История дружбы Артека и Детской филармонии началась в 1982 году, когда Капелле мальчиков и юношей присвоили звание лауреатов премии ВЛКСМ и наградили поездкой на международную смену в Артек. После этого коллектив принимал участие в летних сменах, а также в значимых проектах лагеря в 1985, 1990, 1999 годах и, конечно, в XXI веке. Детская филармония и поныне остается постоянным представителем Свердловской области в Международном детском центре.

"Один день из жизни артековца"

Такое название придумали для концерта выпускники Капеллы мальчиков и юношей, собрав в программе самые знаковые песни Артека. В исполнении коллектива прозвучат 16 композиций, каждая из которых – отдельная история, неотъемлемая часть жизни и лагеря, и Капеллы.



Песня "Здравствуй, Артек!" (Ю. Чичков/К. Ибряев) – та самая, с которой в течение многих лет начиналось каждое утро обитателей лагеря. Выпускник Капеллы, а ныне заслуженный артист РФ, артист Свердловского театра музыкальной комедии Александр Копылов солирует в традиционном хите "Артека".

И, конечно, концерт был бы немыслим без песни "Волна легка" (Ю. Полухин/Н. Песков). Той самой, что была специально создана для 10 Всесоюзного пионерского слёта осенью 1990 года.

Капелла мальчиков и юношей была первым ее исполнителем, а первым солистом ее стал участник коллектива Вадим Желонкин. В знаковом концерте он снова выйдет на сцену в качестве солиста. Несколько артековских песен в исполнении Капеллы мальчиков и юношей прозвучат в сопровождении танцевальных композиций Ансамбля танца "Улыбка", созданных специально для этого проекта.

По заказу выпускников Капеллы постоянные партнеры Детской филармонии аранжировщики и музыканты Александр Кулаев и Раф Минеев подготовили 13 новых современных фонограмм, и все они - подарок "Артеку". Старые песни получат новую жизнь, а концерт явится значимой частью программы юбилейных мероприятий Международного детского центра "Артек".