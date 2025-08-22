60% родителей планируют быть на линейках 1 сентября

Почти 60% родителей планируют быть на торжественных школьных линейках 1 сентября. Такие результаты опроса опубликовал Superjob.

Выходной планируют взять 36% родителей. Еще 23% отпросятся с работы и придут с опозданием, после посещения праздничных линеек. Отмечается, что за шесть лет доля работающих родителей, которые хотят присутствовать на торжественных мероприятиях 1 сентября, максимальна - 59%.

А вот работодатели реже готовы отпускать своих работников ради 1 сентября. Лишь 18% компаний официально предоставляют выходной в День знаний, еще 21% работодателей делает это неофициально. В прошлом году было больше, хотя разница невелика. Почти половина точно не будут этого делать.

Традиции дарить подарки детям-школьникам своих сотрудников тоже нет. Это делают только 2% работодателей, еще 10% - первоклассникам. Обычно это канцелярские принадлежности.