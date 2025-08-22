Чиновники на Урале пытались забрать у вдовы участника СВО 750 тысяч рублей

Управление соцполитики №17, после выдачи 1,5 млн вдове участника СВО за его смерть, решило вернуть 750 тыс. обратно, сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Выплата Натальей был получена в 2025 году, однако управление соцполитики уведомило вдову о том, что у погибшего обнаружился еще один близкий родственник, сын от первого брака, которому выплатили 750 тысяч рублей. В связи с этим, женщина должна была компенсировать эту сумму и вернуть чиновникам свои 750 тыс.

Наталья обратилась в Нижнетуринский городской суд с иском о признании незаконным решения Управления соцполитики о взыскании излишне выплаченных сумм. В то же время ответчик обратился с встречным иском, требуя вернуть "переплату". На суде женщина рассказала, что предоставила управлению все имеющиеся у нее сведение о членах семьи супруга. Чиновники же были обязаны сами перепроверить всю информацию, чего они не сделали.

Суд согласился с позицией истца, а требования чиновников признал незаконными, отказав в удовлетворении встречного иска.

Решение суда не вступило в законную силу.