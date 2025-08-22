В коттеджном поселке под Екатеринбургом открылась выставка уникальных домов

22 Августа 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Ирина Роднина против пенсий

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Экономика Свердловская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба компании &amp;quot;Атомстройкомплекс&amp;quot;

В коттеджном поселке под Екатеринбургом открылась выставка уникальных домов

В коттеджном поселке "КраСоты" под Екатеринбургом открылась уникальная выставка технологий Open Village Ural.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", Уральский федеральный округ – первый регион, куда ключевое событие рынка индивидуального жилищного строительства пришло из Подмосковья. Генеральным партнером выставки стал крупнейший на рынке УрФО производитель стеновых блоков из ячеистого бетона ООО "ПСО "Теплит" (входит в состав ГК "Атомстройкомплекс").

Сегодня в рамках выставки технологий на территории реального жилого поселка представлены 11 уникальных домов в разной степени готовности. Возводят их лучшие застройщики УрФО в сфере малоэтажного строительства из твинблока и клееного бруса по каркасной и префаб-технологиям. Более 40 компаний – поставщиков и производителей товаров и услуг в индустрии ИЖС – демонстрируют свою продукцию на специальных стендах.

Выставка технологий Open Village Ural под Екатеринбургом(2025)|Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Гости выставки оценивают преимущества стройматериалов и технологических решений, следят за поэтапным возведением домовладений. Команда Open Village Ural проводит групповые экскурсии по территории выставки, а ее участники организуют различные тематические мастер-классы для взрослых и детей и увлекательный квест-путешествие с розыгрышем призов.

"Когда мы узнали, что впервые за девять лет Open Village пройдет в нашем регионе, сразу согласились стать генеральным партнером проекта. Малоэтажное домостроение – одно из наших приоритетных направлений: в секторе ИЖС "Теплит" реализует до 70% производимого газобетона. Основная часть домов экспозиции в "КраСотах" также построена из твинблока, потому что этот материал легкий, теплый и экологичный. Мы рассчитываем, что на выставке Open Village Ural уральцы смогут ближе познакомиться с твинблоком, оценить его преимущества в скорости и качестве строительства", - рассказал управляющий директор ООО "Атомстройкомплекс-Промышленность" Андрей Вишневский.

Выставка технологий Open Village Ural под Екатеринбургом(2025)|Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

В этом году "Атом" планирует существенно увеличить объем выпуска твинблока благодаря открытию нового завода, строительство которого сейчас завершается в производственном кластере компании под Сысертью. Здесь будут выпускать наиболее востребованные в малоэтажном строительстве легкие блоки из газобетона пониженной плотности, что позволит предприятию внести весомый вклад в развитие загородного строительства.

По словам заместителя министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Сергея Патко, регион стабильно входит в десятку лидеров по объемам индивидуального жилищного строительства, и выставка Open Village Ural поможет улучшить как количественные, так и качественные показатели по вводу жилья и удовлетворению потребностей будущих жителей. Уже в следующем году на площадке выставки будет введено 22 дома "под ключ" и пройдет "Летний фестиваль", где можно будет примерить загородную жизнь на себя.

Теги: дома, выставка, технологии, компании


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети