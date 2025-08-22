В коттеджном поселке под Екатеринбургом открылась выставка уникальных домов

В коттеджном поселке "КраСоты" под Екатеринбургом открылась уникальная выставка технологий Open Village Ural.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", Уральский федеральный округ – первый регион, куда ключевое событие рынка индивидуального жилищного строительства пришло из Подмосковья. Генеральным партнером выставки стал крупнейший на рынке УрФО производитель стеновых блоков из ячеистого бетона ООО "ПСО "Теплит" (входит в состав ГК "Атомстройкомплекс").

Сегодня в рамках выставки технологий на территории реального жилого поселка представлены 11 уникальных домов в разной степени готовности. Возводят их лучшие застройщики УрФО в сфере малоэтажного строительства из твинблока и клееного бруса по каркасной и префаб-технологиям. Более 40 компаний – поставщиков и производителей товаров и услуг в индустрии ИЖС – демонстрируют свою продукцию на специальных стендах.

Гости выставки оценивают преимущества стройматериалов и технологических решений, следят за поэтапным возведением домовладений. Команда Open Village Ural проводит групповые экскурсии по территории выставки, а ее участники организуют различные тематические мастер-классы для взрослых и детей и увлекательный квест-путешествие с розыгрышем призов.

"Когда мы узнали, что впервые за девять лет Open Village пройдет в нашем регионе, сразу согласились стать генеральным партнером проекта. Малоэтажное домостроение – одно из наших приоритетных направлений: в секторе ИЖС "Теплит" реализует до 70% производимого газобетона. Основная часть домов экспозиции в "КраСотах" также построена из твинблока, потому что этот материал легкий, теплый и экологичный. Мы рассчитываем, что на выставке Open Village Ural уральцы смогут ближе познакомиться с твинблоком, оценить его преимущества в скорости и качестве строительства", - рассказал управляющий директор ООО "Атомстройкомплекс-Промышленность" Андрей Вишневский.

В этом году "Атом" планирует существенно увеличить объем выпуска твинблока благодаря открытию нового завода, строительство которого сейчас завершается в производственном кластере компании под Сысертью. Здесь будут выпускать наиболее востребованные в малоэтажном строительстве легкие блоки из газобетона пониженной плотности, что позволит предприятию внести весомый вклад в развитие загородного строительства.

По словам заместителя министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Сергея Патко, регион стабильно входит в десятку лидеров по объемам индивидуального жилищного строительства, и выставка Open Village Ural поможет улучшить как количественные, так и качественные показатели по вводу жилья и удовлетворению потребностей будущих жителей. Уже в следующем году на площадке выставки будет введено 22 дома "под ключ" и пройдет "Летний фестиваль", где можно будет примерить загородную жизнь на себя.