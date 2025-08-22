Евгений Солнцев: Три проекта по благоустройству общественных территорий Оренбуржья победили во Всероссийском конкурсе

"Отличная новость из Казани! Сразу три проекта по благоустройству общественных территорий Оренбуржья победили во Всероссийском конкурсе", - сообщил в своем телеграмм-канале и официальном канале в MAX глава Оренбуржья Евгений Солнцев.

Накануне в Казани прошла церемония награждения победителей конкурса. Напомним, Минстрой России ежегодно определяет победителей Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Этот конкурс проводится в стране по поручению Президента Владимира Путина.

Участие могут принять российские города с численностью населения до 200 тысяч человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения.

И по итогам проведения конкурса в 2025 году награды победителям вручал министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.

"В 2026 году благоустроим городской сквер и Аллею Славы в Бугуруслане, привокзальную площадь с прилегающей территорией в Соль-Илецке и общественную территорию в районе улиц Металлургов-Советской в Новотроицке", - сообщил Евгений Солнцев.

Важно напомнить, что по итогу Х Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды победители получат федеральную грантовую поддержку.

Глава Оренбургской области пояснил, что реализация проектов благоустройства пройдет при совместном финансировании, будут также задействованы средства регионального, местного бюджетов и спонсорское финансирование.

"Качественные общественные пространства меняют не только облик населённых пунктов, но и настроение людей. Будем делать Оренбуржье ещё более комфортным для жителей!", - прокомментировал Евгений Солнцев.