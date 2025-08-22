Екатеринбург занял третье место в России по расходам на сборы ребенка в школу

Екатеринбург оказался на третьем месте в стране по величине расходов на сборы ребенка в школу. Опрос на эту тему летом нынешнего года провел сервис SuperJob.

В опросе приняли участие родители школьников из разных городов России. Согласно результатам исследования, которые есть в распоряжении Накануне.RU, в Москве средние расходы на сбор ребенка в школу достигли 19 тысяч 200 рублей, что на 16% выше, чем в 2024 году. В Санкт-Петербурге эта сумма увеличилась до 17 тысяч 500 рублей (+17% за год). На третьем месте по величине расходов Екатеринбург (16 тысяч 900 рублей, +14%).

Самые скромные суммы на фоне других городов-миллионников потратят родители в Уфе (13 тысяч 800 рублей, +7%) и Волгограде (13 тысяч 900 рублей, +9%). Авторы исследования отмечают, что с 2019 года траты на сборы в школу в миллионниках выросли в полтора-два раза, а самый резкий скачок пришелся на 2021-2023 годы.

Ранее сообщалось, что в преддверии учебного года Россия получила новый ГОСТ на школьную форму, вступивший в силу с 1 июля 2025 года. Эксперты разбирались, нужна ли в школах форма и сколько будет стоить подготовиться к 1 сентября.