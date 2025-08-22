СМИ: США больше не делятся с альянсом "Пять глаз" разведданными по переговорам РФ-Украина

Америка перестала делиться с западными партнерами по альянсу "Пять глаз" (Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания, США) разведданными, которые касаются мирных переговоров по Украине, передает CBS News.

По данным канала, распоряжение ограничить доступ к данным несколько недель назад дала директор Нацразведки США Тулси Габбард. Директива касается только разведывательных данных и не препятствует обмену дипломатической или военной информацией.

Ранее западные СМИ сообщали, что США могут грозить Киеву, что прекратят делиться разведданными, если тот откажется от мирного соглашения с Москвой.