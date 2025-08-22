СМИ: Западные гарантии безопасности для Украины могут быть лишь декларативными

Гарантии безопасности для Украины могут быть только декларативными. К такому выводу приходит украинское издание "Страна", анализируя дискуссию по этой теме, которая стала одной из главных тем в последние дни.

Отмечается, что того, чего хочет Украина, она не получит, - введения войск НАТО на свою территорию. Желания воевать за Украину у европейцев нет, и они пытаются ограничиться уклончивыми обещаниями о помощи. Запад может дать гарантии Украине с обязательствами воевать только в двух случаях: если на то согласится Россия или если в США и ЕС будут готовы развязать ради Украины ядерную войну. Оба варианта крайне маловероятны, а сегодня выглядят просто невозможными.

В этих условиях украинский режим стоит перед развилкой из двух вариантов: вечно воевать против России или согласиться на условия Москвы.

На днях Украина и ЕС отвергли варианты гарантий безопасности, которые предложил 18 августа американский вице-президент Джей Ди Вэнс в ходе встречи руководства США, лидеров ЕС и Зеленского, пишет украинское издание "Зеркало недели", ссылаясь на источник. По данным издания, первый вариант предполагал, что Европа и США предоставят Украине гарантии безопасности, аналогичные пятой статье устава НАТО, подразумевающей оказание помощи всех стран-партнеров в случае нападения на одну из них. Кроме Зеленского, после слов Вэнса об этом варианте настроение всех участников сразу же упало: никто не хочет брать на себя таких обязательств. При этом Вэнс подчеркул, что пятая статья устава НАТО не подразумевает автоматического вступления в войну стран-партнеров, а лишь оговаривает предоставление помощи, которая не обязательно должна быть военной.

Второй вариант, который озвучил Вэнс, - это наращивание численности ВСУ до 400 тысяч человек. Но США не будут финансировать ВСУ, а лишь готовы продавать оружение для них через Европу. Но этот вариант тоже не устроил лидеров ЕС из-за перспективы огромных расходов.

Россия же полностью отвергает любые гарантии безопасности Украине, если они строятся в логике противостояния нашей стране. Они должны учитывать безопасность России, заявил накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.