Заместителем министра образования Среднего Урала назначен Никита Сафин из Оренбуржья

Новым заместителем министра образования Свердловской области стал бывший директор оренбургского техникума "Академия сервиса" Никита Сафин. Соответствующая информация уже появилась на сайте минобразования региона.

Должность была вакантна с марта 2025 года. Теперь Сафин будет курировать вопросы среднего профессионального образования, профилактики и комплексной безопасности в системе образования.

Напомним, что вслед за врио губернатора Свердловской области Денисом Паслером из Оренбургской области также прибыла и Инна Аверкова, которая заняла должность директора департамента информационной политики региона. До этого она около четырех лет работала заместителем министра региональной и информационной политики в Оренбурге.