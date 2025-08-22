Пять свердловских городов получили деньги на "Формирование комфортной городской среды"

Пять городов Свердловской области получат федеральные средства на благоустройство в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". Накануне состоялся юбилейный X Всероссийский конкурс лучших проектов для малых городов, победителями которого стали Талица, Богданович, Сысерть, Первоуральск и Заречный. Об этом в своих соцсетях сообщает врио губернатора Денис Паслер.

"Пять проектов Свердловской области получат господдержку из федерального бюджета на благоустройство общественных территорий в 2026–2027 годах. Они стали победителями юбилейного X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Всего от Среднего Урала было заявлено 12 проектов", - пояснил Паслер.

В ближайшие два года благоустроят участок улицы Ленина в Талице, пешеходную зону в районе улицы Курчатова в Заречном, продолжится благоустройство набережной Нижне-Шайтанского пруда в Первоуральске, начнется комплексное благоустройство улицы Партизанской в Богдановиче и территории центрального сквера в Сысерти.

О победе свердловских городов в своем Telegram-канале высказалась и председатель ЗакСО Людмила Бабушкина.

"В последние годы парки, скверы, набережные, проспекты в наших населённых пунктах преображаются. Проводить время в красивых, ухоженных, интересных и безопасных местах для уральцев стало нормой жизни. И всё, что сегодня строится и благоустраивается, останется в наследие будущим поколениям уральцев!" - отметила Бабушкина.

Напомним, что конкурс проводится по поручению президента России с 2018 года в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". За это время было отобрано 1 тыс. 185 проектов, 16 из них уже реализованы на Среднем Урале.

Напомним, что в Екатеринбурге проектом-победителем стал участок набережной рек Исети и Ольховки. В этом году уральская столица набрала рекордные 393 тыс. 285 голосов, уступив первенство только Москве и Санкт-Петербургу. При этом, общественная комиссия включила в муниципальную программу благоустройства и двоих лидеров голосования: парк имени 50-летия Советской власти (Метеогорку) и Основинский парк.