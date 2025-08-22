Пять свердловских городов получили деньги на "Формирование комфортной городской среды"

22 Августа 2025
Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
Общество Свердловская область
Фото: telegram-канал &quot;Телеграммы Людмилы Бабушкиной&quot; / t.me/BabushkinaLudmila

Пять свердловских городов получили деньги на "Формирование комфортной городской среды"

Пять городов Свердловской области получат федеральные средства на благоустройство в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". Накануне состоялся юбилейный X Всероссийский конкурс лучших проектов для малых городов, победителями которого стали Талица, Богданович, Сысерть, Первоуральск и Заречный. Об этом в своих соцсетях сообщает врио губернатора Денис Паслер.

"Пять проектов Свердловской области получат господдержку из федерального бюджета на благоустройство общественных территорий в 2026–2027 годах. Они стали победителями юбилейного X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Всего от Среднего Урала было заявлено 12 проектов", - пояснил Паслер.

Проект-победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, Богданович(2025)|Фото: telegram-канал "Телеграммы Людмилы Бабушкиной" / t.me/BabushkinaLudmila

Проект-победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, Богданович(2025)|Фото: telegram-канал "Телеграммы Людмилы Бабушкиной" / t.me/BabushkinaLudmila

В ближайшие два года благоустроят участок улицы Ленина в Талице, пешеходную зону в районе улицы Курчатова в Заречном, продолжится благоустройство набережной Нижне-Шайтанского пруда в Первоуральске, начнется комплексное благоустройство улицы Партизанской в Богдановиче и территории центрального сквера в Сысерти.

Проект-победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, Талица(2025)|Фото: telegram-канал "Телеграммы Людмилы Бабушкиной" / t.me/BabushkinaLudmila

Проект-победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, Талица(2025)|Фото: telegram-канал "Телеграммы Людмилы Бабушкиной" / t.me/BabushkinaLudmila

Проект-победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, Заречный(2025)|Фото: telegram-канал Дениса Паслера / t.me/DVPasler

О победе свердловских городов в своем Telegram-канале высказалась и председатель ЗакСО Людмила Бабушкина.

"В последние годы парки, скверы, набережные, проспекты в наших населённых пунктах преображаются. Проводить время в красивых, ухоженных, интересных и безопасных местах для уральцев стало нормой жизни. И всё, что сегодня строится и благоустраивается, останется в наследие будущим поколениям уральцев!" - отметила Бабушкина.

Напомним, что конкурс проводится по поручению президента России с 2018 года в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". За это время было отобрано 1 тыс. 185 проектов, 16 из них уже реализованы на Среднем Урале.

Напомним, что в Екатеринбурге проектом-победителем стал участок набережной рек Исети и Ольховки. В этом году уральская столица набрала рекордные 393 тыс. 285 голосов, уступив первенство только Москве и Санкт-Петербургу. При этом, общественная комиссия включила в муниципальную программу благоустройства и двоих лидеров голосования: парк имени 50-летия Советской власти (Метеогорку) и Основинский парк.

Теги: Богданович, Сысерть, Первоуральск, Талица, Заречный, Формирование комфортной городской среды


