В РФ запретили распространение информации о верификации в Instagram*

Кунцевский районный суд Москвы запретил распространение информации о способах верификации в Instagram*. Речь идет о получении так называемой "синей галочки", которая появляется в аккаунте пользователя и обозначает, что профиль принадлежит указанной персоне. Как правило, верифицируются аккаунты популярных блогеров и звезд.

Суд счел, что информация о способах верификации может способствовать финансированию корпорации Meta** и носит "криминогенный характер", пишет РБК.

Сообщается, что иск подал столичный прокурор, решение суда было вынесено еще 14 июля. В исковом заявлении говорится, что для верифиации аккаунтов нужно подключить платную подписку Meta** Verified.

*принадлежит американской корпорации Meta, признанной российским судом экстремистской организацией, запрещенной в РФ

**американская корпорация, признанная российским судом экстремистской организацией, запрещенной в РФ