В Тюмени врачи спасли желудок пациенту с онкологией

В Тюмени врачи сохранили желудок пожилому пациенту с злокачественной опухолью. До этого у 83-летнего тюменца диагностировали рак желудка на ранней стадии. Опухоль обнаружили во время планового обследования, которое он регулярно проходил после операции на грыжу.

При дообследовании в Медицинском городе онкологи диагностировали тубулярную аденокарциному. Эта болезнь - один из часто встречающихся видов рака желудка, который формируется из железистого эпителия и может долго не проявляться симптомами. Состояние пациента осложнялось тем, что пациент имеет различные сопутствующие диагнозы: глаукома, аритмия, гипертония, перенесённый рак щитовидной железы и дважды перенесенная коронавирусная инфекция.

Заведующий эндоскопическим отделением Медицинского города, главный внештатный специалист по эндоскопии департамента здравоохранения Тюменской области Константин Щепкин удалил злокачественную опухоль без разрезов передней брюшной стенки и сохранил пациенту желудок. Послеоперационный период прошёл без осложнений. Повторное обследование запланировано через три месяца, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.