При обстреле жилого квартала Енакиево пострадал 21 человек

Двадцать один мирный житель пострадал в Енакиево (ДНР) в результате террористического удара ВСУ по жилому кварталу 21 августа. Их них двое погибли.

13 человек госпитализированы. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, боевики применили высокоточную дальнобойную шрапнельную ракету М30А1 к РСЗО HIMARS и ударные беспилотники самолетного типа.

Перед этим, в тот же день, микрорайон Фильтровальная атаковал украинский беспилотник. Дрон потерял ориентацию и врезался в тополь во дворе многоквартирных домов. В округе взрывной волной выбило стекла. Тогда обошлось без пострадавших. Пять дней назад боевики ударили по школе, а два дня назад уничтожили автозаправку. Тогда также обошлось без жертв. Последний обстрел, к несчастью, оказался трагическим.