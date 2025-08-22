Депутаты хотят ужесточить закон за неправомерную установку знака "Инвалид"

В Госдуме рассматривается проект закона, в случае принятия которого за неправомерную установку знака "Инвалид" будет увеличен штраф, а за повторное нарушение - лишение водительских прав.

Законопроект направили в кабмин. Штраф для граждан составит 15 тыс. руб. или лишение водительских прав на срок от одного до трех месяцев. Для должностных лиц предусмотрен штраф в размере 40 тыс. руб., для юридических лиц — 1 млн руб. При этом автомобиль, на котором будет совершено правонарушения, будет конфискован.

Депутаты считают, что инициатива позволит создать благоприятные условия для передвижения инвалидов на транспортном средстве, сообщают "Известия".

